«Las ayudas tienen que ser para quién quiera trabajar»

Más de 35 años suma trabajando en el sector agrario Juan Carlos Sánchez, que durante los últimos 18 gestiona su propia empresa de productos fitosanitarios, lo que le proporciona un contacto directo y diario con agricultores de las comarcas de La Vera, Jerte, Campo Arañuelo y los Ibores.

-¿Cómo surgió su relación con el mundo agrícola?

-Pues realmente desde siempre, desde bien joven. Yo soy nacido y criado en Losar de la Vera. Mi padre era policía municipal pero también tenía un molino en la finca El Robledo, donde molíamos cereales de los agricultores de la zona para pienso, la cebada... Ahí ya tenía contacto con el campo. Después me fui a estudiar a Cáceres y a Madrid el Bachillerato, incluso hice una formación profesional de mecánica. Sin embargo volví al pueblo, hice la 'mili' (antiguo servicio militar obligatorio) y empecé a trabajar con los fitosanitarios. Antes estuve un tiempo de administrativo en el centro de tabaco de Talayuela, pero me ofrecieron este trabajo, que me gustaba más.

«Lo que no puede ser es que la gente cobre por tener esas tierras paradas» «Hay gente que se está retirando del tabaco y se está metiendo en arboledas»

-Y así hasta que abrió su propia empresa...

-Sí. Me instalé en Talayuela, en el polígono La Alcantarilla, con el nombre de Agro Carlos en el año 2010.

-En estos 35 años... ¿Cómo ha cambiado el sector?

-Lo ha hecho totalmente. Piensa que hemos pasado de plantar con estaquilla y regar a azada a la mecanización total en la que estamos ahora. Lo de aquellos tiempos podemos decir que era tercermundista, tanto en la forma de trabajar como en la de vivir y en todo. Definitivamente hemos cambiado totalmente, y para mejor.

-¿También ha cambiado tanto en su rama profesional?

-Exactamente igual. Ahora son productos mucho más selectivos, menos tóxicos y específicos para cada cultivo. También se usan con mayor responsabilidad y sostenibilidad, ya no se trata a lo loco como se hacía antes. Actualmente se cuida mucho de su control teniendo en cuenta no solo la planta a la que lo vas a aplicar, sino por ejemplo la ecología, para que no afecte a los peces, los pájaros,... y por su puesto a las personas.

-¿Con mayor protección para el agricultor?

-Totalmente. Ahora la persona que aplica estos productos tiene una formación y medios para su protección. De igual forma estas labores se han mecanizado. Todos los agricultores han hecho ya algún tipo de curso para saber como deben manipular el producto y hacer el tratamiento.

-¿Que cultivos hay en cada una de las comarcas que trabaja?

-En Jerte frutales, en Ibores olivos y en la Vera tabaco y pimiento. No obstante cada vez estamos ampliando más a frutales y olivos. El arbolado en general está ahora de moda. En Campo Arañuelo se están plantando muchos almendros.

-¿Cree que podría ser una alternativa al cultivo del tabaco?

-Ahora mismo hay un movimiento hacia este tipo de cultivos como una alternativa al tabaco, sí. Gente que se está retirando del tabaco y se está metiendo en arboledas. Aunque lo cierto es que una alternativa como tal al tabaco no hay, porque la rentabilidad y la seguridad tanto en la venta como en el cobro del producto no la hay en otros cultivos.

-Entonces... ¿qué se podría hacer con las tierras que se quedan paradas ante el abandono de este cultivo por parte de muchos agricultores?

-Eso es una lástima, algo habría que hacer con ellas. Generarían empleo en lugar de permanecer en barbecho. La culpa de esto que está pasando es de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que están llevando a cabo. Es una política que tiene que cambiar. Lo que no puede ser es que la gente cobre por tener esas tierras paradas. No se pueden dar ayudas a quién no quiera trabajar, sino a aquellos que quieran producir y emprender. Porque de no ser así, la zona se irá a la ruina.