«Con la almendra hemos logrado buena rentabilidad»

Eusebio Pérez Rangel, agricultor.

Eusebio Pérez Rangel es agricultor de Tierra de Barros | Los buenos resultados de los almendros, los precios y la perspectiva de la llegada del riego a la zona facilitan la llegada de nuevos cultivos

ALMENDRALEJO. Viernes, 1 diciembre 2017

Los cultivos tradicionales de Tierra de Barros de la vid y el olivar están comenzando a hacer un hueco a otros más novedosos como los frutos con cáscara. Cada vez se ven más superficies, sobre todo, de almendros, y ya hay una cooperativa en la zona. Uno de los pioneros fue Eusebio Pérez Rangel.

-¿Cómo descubrió el cultivo del almendro?

-Desde pequeño me dediqué al cultivo de la vid y el olivo. Pero desde hace cinco años también tengo una plantación de almendros en la zona del Corazón de Jesús, en la zona de Badajoz, muy bien situada, muy cerca de la carretera.

«Plantaré una variedad de almendro que se cosecha en agosto para seguir con la uva y la aceituna»

«Soy de los que piensa que los empresarios agrícolas no debemos tener solo un cultivo en el campo»

-¿Cómo decidió adquirir esa finca de almendros?

-Pues al principio no lo tenía claro, pero después me decidí. Era una plantación adulta de almendros, su destino era el arranque pero tampoco estaba cultivada como debía estar. Así que puse todo mi empeño y hemos conseguido cosas bastante buenas. Ahora puedo decir que la rentabilidad ha sido bastante grande.

-¿Y ahora se plantean poner más superficie de almendros?

-Pues sí, la cosa nos ha ido tan bien que vamos a poner otras 12 hectáreas este año.

-¿Y cómo han logrado sacar a flote una explotación de 30 años que estaba destinada al arranque?

-Pues la verdad es que hemos aprendido mucho gracias a ella. Tenía muchas enfermedades, la monilia, la antracnosis y hemos podido combatirlas. Para mí, como agricultor, es un orgullo decir que con treinta años largos, la explotación ha batido récords de producción de almendras este año. Hemos logrado sobre 65.000 kilos.

-¿Y cómo han obrado ese milagro?

-Bueno, una parte de la finca la alquilamos a una empresa alemana, la Bash, para hacer ensayos. Y, además de en esa parte, nosotros hemos seguido esos mismos ensayos en el resto de la finca y nos han venido muy bien. Los nuevos productos nos han servido mucho y nos han permitido superarnos y lograr su máxima producción a una edad en la que el almendro está prácticamente para arrancarse.

-¿Ahora va a plantar la misma variedad en la nueva finca?

-Pues no, vamos a plantar otra variedad para que la cosecha se pueda hacer en agosto. Como también tenemos olivos y viñas, la idea es que esta variedad nos permita empezar con la almendra, seguir con la vendimia y después con la aceituna.

-¿Cómo están los precios de la almendra?

-Pues según me cuentan, hemos tenido los precios más altos de la historia. La verdad es que hemos conseguido una buena rentabilidad. Pertenecemos a la cooperativa Bioterra de Corte de Peleas y hemos conseguido unos precios algo más altos que lo que se dice en la calle. Un tanto por ciento más. Además, es una cooperativa que es un ejemplo en cuanto a la comercialización. Es la única cooperativa de almendras que hay en Extremadura.

-¿Cuáles son las perspectivas?

-Pues en el campo es difícil que se pueda prever. A más de cinco años vista, es complicado decir qué producto tiene futuro. De todas formas, yo como empresario y consumidor pienso que es un producto sano y bueno y que seguro que tiene un consumo, para el que pueda pagarlo.

-¿Están creciendo muchos las plantaciones de almendros?

-Sí, este año cuando hemos ido a Murcia a por las plantas, no se dejaban de ver almendros por los campos y yo me quedé impresionado. Dije que yo no quería plantas porque me encontré toda Castilla-La Mancha llena de plantaciones nuevas. Pero me he animado y, si es un producto bueno, hay que animarse. Yo soy de los que piensa que los empresarios agrícolas no debemos tener solo un cultivo en el campo. Si tienes tres cartas para jugar, es más posible que te toque al menos alguna.