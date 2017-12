«Los agricultores villanovenses son aplicados y luchadores» José Luis Trianes en su despacho de Agryga . :: f. h. Tras 18 años trabajando en la banca, ahora está al servicio de la asociación de agricultores José Luis Trianes Alor Secretario de Agryga FRAN HORRILLO VILLANUEVA DE LA SERENA. Viernes, 29 diciembre 2017, 08:57

José Luis Trianes Alor, tiene 46 años de edad, y aunque nació en Madrid sus padres son extremeños, de Llerena. Al terminar sus estudios de Económicas en la UEx, y tras participar en un programa de prácticas en empresa en Estados Unidos, comenzó sus prácticas en Caja Duero. Desde entonces, y hace 18 años ya de eso, ha pasado su vida laboral en la banca ligado a la agricultura y ganadería. Sin embargo, desde hace unos meses trabaja como secretario de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva (Agryga).

-¿Ha estado ligado al ámbito agroganadero a nivel familiar?

-Mi familia posee una explotación en la campiña sur. Además ha sido el lugar de encuentro de nuestra familia durante años. Quizá por eso me tire tanto todo lo relacionado con el campo y el ganado. Desde pequeño lo he pisado, paseado y escuchado de mi abuelo las preocupaciones y alegrías. Siempre he sentido las necesidades de este sector.

-¿Cómo fue su aterrizaje en Agryga como secretario?

-Tras las elecciones de la nueva junta directiva de la asociación y por la jubilación del anterior gerente, buscaban a alguien que tuviera conocimientos en burocracia de PAC y demás gestiones relacionadas con las explotaciones agrícolas. Contactaron conmigo y nos entendimos.

-¿En qué consiste su labor aquí?

-Mi labor es la de hacer llegar a los socios aquella información que necesitan para ayudarle a organizar su explotación y gestionar todas las tareas burocráticas que se requieran para ello. Y lo hacemos dando un enfoque moderno y adecuado a los tiempos actuales a las tramitaciones agrarias. No nos quedamos en solo tramitar la PAC sino que desde Agryga se gestionan las plataformas Arado y Laboreo, Oficina Virtual Veterinaria, todo tipo de solicitudes de ayudas, incidencias, tramites hacienda, seguridad social, y todo lo relacionado con la actividad diaria del socio. Lo que se pretende es dar un servicio integral al socio en su día a día y que sea la asociación el complemento a su explotación. Además, se intenta que la asociación sea punto de encuentro y unión de todos los agricultores de Villanueva de la Serena y comarca. Para ello se organizarán charlas con los temas actuales y cursos.

-¿Hay mucha burocracia?

-Hay demasiada burocracia en el campo. Pero me temo que cada día va a haber más. Y lo que es peor, cada día tiene más peso las consecuencias de esa burocracia en la economía de una explotación agroganadera. Un formulario no entregado a tiempo, una solicitud mal rellena o un error administrativo pueden provocar pérdidas cuantiosas. Sería un alivio para muchos que se simplificarán los trámites, pero es complicado.

-¿Sería viable la agricultura sin subvenciones?

-Tal y como está planteado el sistema actualmente, en donde el tratado de libre comercio permite la entrada de productos agrícolas sin casi restricciones, la agricultura y ganadería no serían viables. Máxime cuando a nuestros productores se les exige una serie de requisitos y se les imponen unas obligaciones que a los demás países exportadores no se les pide y que, evidentemente encarecen el producto final.

-¿Qué diferencia a los agricultores villanovenses del resto?

-Los agricultores villanovenses, son personas muy aplicadas y luchadoras con su explotación, además de innovadoras y tecnificadas que tiene un alto nivel de conocimiento y especialización en su trabajo, sobre todo en el cultivo del tomate. Además son personas abiertas y honestas y muy sacrificadas. La gente debería saber que cada campaña se juegan su patrimonio para sacar adelante una cosecha, luchando contra algo tan aleatorio como es la climatología. Es una lástima que no representen en la vida política y social la enorme aportación que hacen a la economía de Extremadura, quizás por qué no tengan la unión que les permita hacerse valorar en los centros de decisión, y son muy vulnerables a que les dividan.

-¿Son reivindicativos los agricultores de Villanueva?

-Desde mi punto de vista son reivindicativos en 'petit comité', pero realmente a la hora de movilizarse no parece que sean muy activos, aunque en el pasado los agricultores más mayores si se movilizaban y se desplazaban donde hubiera que ir para defender el campo villanovense. En breve podremos comprobar el nivel reivindicativo de los agricultores de Villanueva de la Serena y su comarca.

-¿Cómo valora el año agrícola?

-Un año complicado. La sequía ha trastocado las producciones y ha afectado tanto a agricultura como ganadería. Además, el desplome de los precios de la fruta está afectando duramente a estas explotaciones, y todo unido a las temperaturas tan elevadas de este verano que han afectado a cosechas. Se vive un ambiente en el campo de desaliento en cuanto a precios. Todo parece ir a la baja cuando los costes aumentan.