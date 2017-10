LA AGRICULTURA TAMBIÉN MEJORA LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Está extendida la opinión de que los avances tecnológicos en el sector agrario permiten obtener más productos, pero no mejores en el espectro nutricional ANÁLISIS AGRARIO JUAN QUINTANA Lunes, 30 octubre 2017, 08:57

Llama la atención que bien adentrados en el siglo XXI todavía se siga poniendo en cuestión la aportación de la agricultura tecnificada a la calidad, al valor nutricional y al sabor de los alimentos que consumimos, entre otros efectos positivos, como también son la diversidad alimentaria, la desestacionalización, etc. En general se piensa que este tipo de agricultura permite obtener más alimentos, pero no mejores, y que se producen de forma poco sostenible.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS) ha hecho públicos los datos del último estudio de percepción en redes sociales sobre la visión que tiene la sociedad española a este respecto.

Para empezar, existe una importante confusión en la ciudadanía sobre lo que significa la llamada seguridad alimentaria, que no solo es disponer de alimentos que no supongan un riesgo para nuestra salud, tal como piensa la mayoría. La realidad es que más del 80% desconoce que, además, hace referencia al acceso a suficientes alimentos y que estos dispongan de unas mínimas cualidades nutricionales. En todo caso, que un 20% sí lo sepa sorprende bastante, si bien es cierto que en estos estudios siempre hay un porcentaje de aciertos debidos a la aleatoriedad de algunas respuestas y al acierto inducido por la propia respuesta planteada.

Afirma la propia PTAS que la industria no ha hecho esfuerzos para comunicar correctamente qué es la seguridad alimentaria. Una afirmación que comparto, aunque considero demasiado prudente. En mi opinión la industria ha hecho un enorme esfuerzo en publicidad y ha invertido ingentes cantidades de dinero en este fin, pero ha descuidado la planificación estratégica en el ámbito de la comunicación sectorial. Las organizaciones sectoriales, que son quienes deberían asumir el liderazgo en esta materia, suelen estar demasiado condicionadas por la gestión de aspectos mucho más concretos y de retorno económico más cuantificable e inmediato.

Un dato muy interesante es que solo un 7% de la población es consciente de la importancia que suponen los avances tecnológicos para producir alimentos con mejoras significativas en sus cualidades nutricionales; en particular, de la imperiosa necesidad que esto supone para los países en vías de desarrollo. Si bien es cierto que la redistribución alimentaria sería la solución perfecta para el hambre en el mundo, no lo es menos que entre tanto se consigue este utópico remedio, mejorar el valor nutritivo de los escasos alimentos que se producen en estos países es sin duda una buena medida complementaria. Hay que recordar que los ministros de agricultura del llamado G7, los siete países más industrializados, acaban de ponerse como objetivo erradicar el hambre a 500 millones de personas antes de 2030. El problema es que el pasado mes de junio la ONU hizo público un informe en el que estimaba que para 2030 la población habrá aumentado en 1.000 millones, de los cuales no se puede saber con exactitud cuántos nacerán en países en vías de desarrollo, pero seguro que no serán pocos. En definitiva, una loable iniciativa política del G7, que no parece vaya a poder resolver la ecuación.

En todo caso, la más triste realidad que muestra este estudio es que casi la mitad de la población encuestada piensa que los avances producidos en el sector agrario han producido un descenso en la calidad de los alimentos que consumimos. Creen que la agricultura moderna aporta más cantidad, pero no más calidad, lo que beneficia principalmente a los países desarrollados y no a los que están en vías de desarrollo. Otro ejemplo del largo camino que le queda por recorrer al sector, para estar plenamente integrado en nuestra sociedad.