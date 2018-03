«La Administración mira más por la caza que por nosotros»

Cuentan con una explotación con ganado caprino, porcino y ovino. Además, también se dedican al agroturismo para intentar sacar la mayor rentabilidad posible. Se trata de la explotación Ganados Domínguez-Ganatur, situada en la población cacereña de Deleitosa. Uno de sus responsables es Santiago Domínguez, la cuarta generación de ganaderos.

-¿Por qué este tipo de animales?

-Es lo que siempre hemos tenido en casa y lo que hemos trabajado. En cuanto a las cabras, son veratas puras. Forman parte de la Asociación de esta raza. Están en extensivo y la producción es de cabrito para carne y leche. En este caso, este ganado, con esa leche, está dentro de la D.O. Queso Ibores. En cuanto al cerdo, es también D.O. Dehesa de Extremadura. La oveja es para carne.

-Se apuestan por las marcas de calidad de la región.

-Tenemos que ir por ese camino. En el porcino, se están metiendo mucho cerdo blanco y en la cabra, se está introduciendo razas de intensivo por esta zona. Por tanto, nosotros tenemos que apostar por el extensivo, para tener menos costes y para ofrecer el mejor producto.

-¿Esa apuesta da más trabajo?

-El cerdo da menos trabajo, pero la cabra si hay que invertir mucho tiempo en ella. Tienes ordeño mañana y tarde. Además, hay que estar pendientes de ellas en cada momento. Nosotros podemos hacer esta labor porque estamos tres personas. Si estuviese solo, era no tener vida, los 365 días del año.

-¿Cómo está el mercado?

-El ovino está bien. Llevamos unos años que se están manteniendo los precios. En lo que se refiere al porcino, tampoco nos quejamos porque llevamos otra temporada que está fenomenal, cada vez está subiendo y se venden más caro. Lo malo es que en el porcino pueden bajar de forma rápida. Sin embargo, en el sector caprino, no está bien pagado. No hay buenos precios. La leche cuesta mucho trabajo obtenerla. Se tienen muchos gastos, desde ordeñadora y gasoil hasta la mano de obra y las horas que hay que invertir. Además, la venta para carne ha descendido. Ya no se consume tanto.

-¿Aconsejaría a algún joven que se metiese en el mundo del campo?

-Es un trabajo muy sacrificado. Además, la Administración nos tiene avasallados con inspecciones, trámites y saneamientos. También tenemos un problema grave con la tuberculosis en la cabra. Con tanto inconveniente la gente se desanima.

-La tuberculosis es un tema del que se lleva hablando hace tiempo, pero no se termina de solucionar.

-Es complicado. Estaba la brucesolis, pero se erradicó. Con la tuberculosis quieren hacer lo mismo, pero es más difícil, porque hay animales en el campo que no se controlan, como ciervos y jabalíes. No sé qué se adelanta si te salen positivos algunas cabras y te las matan, igual que en el vacuno. No te pueden garantizar que no te van a salir más, si hay otros animales libres. Creo que la Administración mira más por la caza que por nosotros, los ganaderos. Están fomentando que nos vayamos del campo y se hagan fincas de caza. Nos están haciendo mucho daño. Somos los que mantenemos la dehesa y el ecosistema, pero eso no se aprecia. La Administración no ve el trabajo que los ganaderos estamos haciendo.

-¿Cuáles son las soluciones?

-Deben apoyar más a los ganaderos.

-¿Cómo ha afectado la sequía?

-Mucho. Hemos tenido que echar de comer a todos los animales. Si hay hierba a primeros de octubre, te ahorra unos gastos que no tienes previstos en un principio. Además, se han sacado tarde unas ayudas a la sequía. Te viene bien, pero hacía falta antes.

-¿Por qué el agroturismo?

-Es una forma más de diversificar la explotación y tener más rendimiento. Les explicamos el funcionamiento y así, se tiene un mayor conocimiento de este trabajo.