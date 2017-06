«El problema que tenemos ahora es el precio de la leche»

trujillo. Luis Fernández León es buen conocedor del sector, siguió los pasos de su padre como ganadero. Ahora lleva unos 25 años con la explotación centrada en la cabra verata. Reconoce que es el animal que mejor se adapta a la zona donde vive, con un terreno muy escarpado, como es la zona cacereña de Navalvillar de Ibor. También es productor, junto con su mujer, de queso artesano. De hecho, una de sus marcas, El Canto, está acogida a la denominación de origen Queso Ibores. Además de estar dedicado al mundo del campo, es vicepresidente de esta denominación de origen.

¿Cómo es ese trabajo de ganadero caprino?

Es un trabajo muy duro. Aquí no tenemos descansos ni días de fiesta ni fines de semana. Estamos casi las 24 horas dedicados a la tarea. Es una labor en la que siempre tienes cosas que hacer. En invierno, nuestras cabras están al lado del pueblo y las ordeñamos mañana y tarde. También hay que sacarlas a que pasten, para luego guardarlas para que no sufran con el mal tiempo. En verano, con el calor, es algo diferente. Duermen en la sierra, a unos cinco kilómetros. Ahí están más frescas y hay más verde. Cuando amanece, ellas solas se acercan donde estamos y se las hace el único ordeño del día. Después, se las deja solas.

«Si estás trabajando todos los días durante muchas horas no compensa si solo se cubren gastos»

«Las ayudas que tenemos las denominaciones de origen pequeñas de la Junta son cada vez menores»

¿Qué es lo más rentable de la cabra?

El cabrito y la leche. El resto es todo trabajo. Reconozco que esta labor tiene que gustar porque supone mucho sacrificio. El problema, además, que tenemos ahora es el precio de la leche, que está muy mal. Este hecho se une a que los piensos y cereales están caros. Por tanto, la situación no es nada buena. Si no se arregla un poco, no sé dónde vamos a parar. Yo, por suerte, utilizo mi propia leche para transformarla. Sin embargo, otros ganaderos que tienen que venderla a centrales, no sé cómo acabarán. Está todo un poco oscuro, quizá todo más oscuro que nunca. Si estás trabajando todos los días durante muchas horas, al final, no compensa si solo se cubren gastos.

El sector caprino ha demandado, en más de una ocasión, mayor apoyo de las administraciones.

Es un tema del que hemos hablado muchas veces. La cabra es un medio importante para la prevención de incendios en el campo. Por este motivo, han salido unas ayudas, pero no son compatibles con otras subvenciones importantes, según la normativa europea, hecho que no comprendo. Está claro que las cabras realizan una labor importante. Por ello, se precisa ese apoyo de las administraciones.

¿Y el sector del queso, cómo está?

Nosotros nos vamos defendiendo. En mi caso, mi mujer y yo compaginamos el trabajo de la quesería. También es cierto que la venta de queso está muy parada últimamente. Llevamos un mes muy malo. Las ventas van fatal. Esperemos que todo vaya un poco mejor.

¿Es una ventaja apostar por una denominación?

Sin duda, se da una calidad al producto. En este caso, los quesos que forman parte de la denominación de origen deben pasar unos exámenes y controles de distinto tipo. Ese esfuerzo merece la pena, porque se garantiza esa calidad. Siempre hay una diferencia que beneficia al consumidor. A pesar de ello, el sector está muy parado. Considero que los productos de una denominación de origen deberían tener un mayor tirón entre los consumidores, aunque es cierto que no paran las ventas.

¿Cómo ve a las denominaciones de origen?

El problema que tenemos las denominaciones como la nuestra es que somos organizaciones pequeñas y sufrimos el riesgo, incluso, de desaparecer en cualquier momento. Las ayudas que tenemos de la Junta de Extremadura son cada vez menores. Es muy difícil tirar para adelante, visto cómo está el mercado, si no tenemos ayudas de la Administración. Ahora mismo, los propios ganaderos y queseros estamos poniendo una cantidad de dinero para mantener esta organización, que consideramos importante. Por ello, insisto en que las instituciones se deberían implicar un poco más en las denominaciones, sobre todo, pequeñas, porque estamos subsistiendo.