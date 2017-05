«Es un orgullo recibir el Escudo de Oro de la Ciudad»

Desde 1976, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y su comarca ha trabajado en la defensa de los intereses del sector. Más de 40 años de trayectoria, con varios presidentes, y en los que han crecido hasta alcanzar los 200 socios. En la actualidad, Emilio Camacho dirige este colectivo, que ha sido galardonado con el Escudo de Oro de la Ciudad.

¿Cómo se recibe este tipo de reconocimiento?

Con mucho orgullo, porque al final ese reconocimiento que nos hace el Ayuntamiento, es en nombre del pueblo de Don Benito. Al final, se reconoce a un colectivo, a su trayectoria y a su historia, por tanto, también a las personas que están detrás de todo eso y que durante muchos años lo dieron todo por esta asociación y, gracias a ellos, llevamos más de 40 años en los que se han hecho muchísimas cosas por Don Benito y su comarca, pero también por todo el sector agrícola en Extremadura.

¿Cómo os sentís dentro del tejido asociativo local?

Todos los colectivos son importantes, pero de los que tienen una relación directa con la economía, como puede ser la agricultura, puede ser uno de los más importantes en la comarca. Por el número de socios, por lo que representa, por el respeto que hemos ido ganando año tras año de otras instituciones y colectivos, y sobre todo porque tenemos un patrimonio muy grande, que son nuestros socios y nuestra independencia en todos los sentidos.

¿Qué destacaría de estos más 40 años de historia?

De lo malo nada, porque cuando uno lucha y defiende de manera desinteresada un sector tan digno como este, si ha habido momentos difíciles, prefiero no recordarlos. Me quedo con lo principal, con momentos como por ejemplo la creación de Feval, que nace a iniciativa de un grupo de agricultores; o los cupos arroceros de antiguamente que defendió la asociación a nivel de Ministerio y lo consiguió. Son algunos ejemplos de que este colectivo siempre ha tenido una labor reivindicativa, pero siempre hemos sido cautos y hemos ofrecido una posible solución a la reivindicación que planteásemos. Por eso creo que también se nos ha respetado tanto en el sector.

A título personal, ¿cuál es su balance?

Muy satisfecho, porque el apoyo es unánime, no sólo por las juntas directivas con las que he trabajado, sino también por el aval de los socios, porque no ha habido una sola asamblea en la que no hayamos recibido el apoyo casi unánime de todos los socios.

Entre los proyectos actuales destaca el de Arroyo del Campo.

Sí, esta es una iniciativa que parte de la asociación, no es un asunto político, y surge como alternativa a la presa del Golondrón, un proyecto que no vamos a dejar de reclamar porque es muy importante. El proyecto del Arroyo del Campo, será pieza clave en el futuro más próximo, una iniciativa que representa una oportunidad única, porque se dan los tres ingredientes necesarios: las tierras de buena calidad y propicias para ello, el dinero gracias a las subvenciones y la dotación de agua.

¿Cómo es el tejido que forma la asociación?

Es un colectivo joven, cada vez más, y que está creciendo con el paso de los años. Actualmente somos más de 200 socios. Ya hace años se produjo una renovación importante en la junta directiva, que coincidió con mi primera etapa de presidente. Algunos hijos de los mismos socios estuvieron dispuestos a emprender un proyecto nuevo y con el paso de los años se ha dado esa transición interna. Ahora somos una asociación joven, dinámica, emprendedora y muy respetada por instituciones y empresas.

Siempre habéis presumido de ser una asociación apolítica.

Sí, de hecho en nuestro colectivo hay gente con distintos ideales políticos, pero tenemos una máxima, que es que la política se queda del umbral hacia fuera.

¿Y las perspectivas de futuro?

Seguir creciendo y desarrollándonos como colectivo. Queremos aportar lo que podamos a empresas, instituciones, cooperativas, ayuntamientos incluso de otras poblaciones para sacar proyectos adelante. En definitiva, seguir haciendo lo que estamos haciendo, con nuestra independencia y autonomía.