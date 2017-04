«Estamos cansados de que la política lo impregne todo»

Herminio Íñiguez Sánchez, de 44 años de edad, es un ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo que hace una década decidió poner sus conocimientos profesionales a disposición de las explotaciones familiares y suyas propias, después de trabajar en varias empresas de la zona. Este agricultor fue elegido el pasado viernes presidente de la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Villanueva (Agryga).

¿Qué le llevó a presentarse a la presidencia de la asociación?

Hubo muchos agricultores de Villanueva que me lo pidieron. Debo reconocer que es un honor que agricultores de tu ciudad te pidan que te presentes a la asociación, que confíen y crean en ti. Cuando era pequeño me gustaba mucho ir con mi padre a las reuniones de maquinaria, de fitosanitarios, o cualquier charla sobre el campo. Me gustaba mucho el ambiente entre agricultores, y también viví el abuso que se daba en ciertas industrias hacia los agricultores por el peso que tenían a la hora de decidir quién podía cultivar una cosa o no.

«He reunido a un grupo de agricultores jóvenes con inquietudes y con ganas de hacer cosas»

Entonces desde muy pronto lo tuvo claro...

Recuerdo siendo pequeño una reunión donde se estaba hablando sobre el tomate de industria y que había que devolver un dinero, a lo que mi padre se opuso y le amenazaron en ese momento con no darle más contrato para sembrar tomates. Eso me marcó. Ahí vi la poca fuerza que tiene el agricultor por sí solo, y me prometí a mí mismo estudiar una carrera o algo que sirviera para ayudar a los agricultores. El tiempo pasó y siempre he visto al agricultor como muy desprotegido, somos muchos y estamos muy desunidos y de eso se aprovechan muchas veces, así es que cuando surgió lo de la asociación pensé que quizás esta sería una buena herramienta para ese objetivo que desde pequeño tengo, la defensa de las personas que con su trabajo, su riesgo económico, con su buen saber hacer, se dedican a dar de comer al mundo con una seguridad alimentaria garantizada, con un cuidado del medio ambiente y una agricultura tecnificada.

¿Por qué criterios se ha guiado a la hora de conformar su directiva?

Es un grupo de agricultores y ganaderos jóvenes, con inquietudes en la agricultura, con ganas de hacer cosas buenas por la agricultura y por los agricultores villanovenses. Son buenas personas dedicadas al campo siendo buenos en lo que hacen, y es un grupo que hemos congeniado muy bien. A la hora de conformar la junta directiva lo hemos hecho entre todos, hemos contactado con numerosas personas jóvenes de Villanueva dedicadas al campo y hemos decidido hacer el grupo lo mejor representado posible. Hay un agricultor que tiene frutales, otro es arrocero, hay agricultores de tomate, está un ganadero... Intentar representar lo mejor posible todos los sectores.

¿Hay suficiente savia nueva en la agricultura de Villanueva para ir tomando el relevo a los agricultores que se van jubilando?

Sí la hay, hay muchos jóvenes que vienen pisando fuerte. Hay que entender que tienen muy buenos maestros, en Villanueva hay muy buenos agricultores que van enseñando a sus hijos y que estos se están empapando de la sabiduría de los padres y vienen con fuerza. Hay gente muy fina en los campos villanovenses, que conocen muy bien los cultivos que ponen y los trabajan muy bien, lo que hace que las cosechas sean elevadas.

¿Cree que debe cambiar algo en la asociación?

Más que cambiar, yo diría complementar. Hay que darle un aire a la asociación de acuerdo con los tiempos que corren. Hay que reconocer que la labor que ha estado haciendo la asociación ha sido muy buena hasta ahora, reconocer el trabajo de Jesús Lozano, que se conoce todo el término de Villanueva como la palma de su mano y ha sido y será una ayuda fundamental para todo el papeleo del agricultor y, como no, reconocer la labor del presidente Juan Horrillo. Mantener viva una asociación y defender el campo villanovense con tanto ímpetu es digno de alabar, como han hecho ellos.

¿La independencia del colectivo seguirá siendo seña de identidad?

Por supuesto. Agryga ha sido siempre independiente, y creo que lo ha sabido hacer muy bien, y seguirá siendo así por demanda de los propios agricultores. Estamos cansados de que al final la política lo impregne todo. Esto es una herramienta de los agricultores, con la idea de dialogar y llevarnos correctamente con todos los estamentos.

¿Cómo ve la puesta en riego de la zona de Arroyo del Campo?

Todo lo que sean nuevas iniciativas y nuevos proyectos de regadío siempre es bueno para una zona, porque implica riqueza en todos los aspectos. Los propietarios están muy parados con este proyecto y uno de los problemas que comentan es el elevado coste de llevar a riego esta zona. Hay partes del proyecto que desde mi punto de vista no se han explicado lo suficientemente bien o que no han quedado lo suficientemente claros. Sería bueno hacer un estudio del coste de poner en riego toda la zona al completo y ver cómo se puede reducir las cantidades planteadas.