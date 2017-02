«Cada vez más gente busca una dieta alcalina, más sana»

La crisis hizo que Vicente Valdés Barroso mirara al campo como posible salida laboral y dentro de ella se fijó en la agricultura ecológica. Desde hace cuatro años tiene un huerto de agricultura ecológica en el que produce verduras y hortalizas que vende a los consumidores de Almendralejo. Después de unos años se siente contento y satisfecho y lleno de ideas, aunque reconoce que, como en otros sectores, también en el entorno de la agricultura ecológica hay abusos.

¿Cómo llegó a la agricultura ecológica?

Fue con la crisis, pero realmente era mi sueño, así que una mezcla de las dos cosas. Mi tía me prestó una tierra que llevaba en barbecho muchos años y así es cómo empecé a crear mi huerto.

«Quería hacer algo similar al huerto ecológico de Londres o París, que el consumidor coge el producto de la mata»

«El uso de herbicidas ayuda al agricultor, pero se están viendo las consecuencias de su abuso»

¿Tiene formación en este ámbito?

He sido bastante autodidacta. Siempre me ha gustado mucho la jardinería y las labores de un agricultor y de la jardinería es casi lo mismo. Hay que estudiar las plantas, que tienen sus prioridades. Es cierto que en los ecológicos es más complicado porque hay que atacar las plagas de otra forma.

¿Y qué hortalizas cultiva?

Las más utilizadas, aunque siempre intento sacar variedades algo más exóticas, tengo tomates azules, amarillos o pimientos variados, espinacas violetas no son usuales aquí, pero tienen hasta tres veces más propiedades y más antioxidantes.

¿Qué remedios naturales usa para vencer a las plagas y enfermedades de las verduras?

Tal y como funciona la agricultura tradicional es sólo sacarle el mayor rendimiento en el menor tiempo posible. El uso de herbicidas e insecticidas ayudan mucho al agricultor, pero las consecuencias de abusar de ellos ya se están viendo.

En la agricultura ecológica puedes utilizar azufre y cobre por ejemplo, son productos que te vienen con el sello de apto para la agricultura ecológica. Hasta puedes utilizar tabaco, puedes hacer infusiones de tabaco, aunque también se degrada en poco tiempo. El propóleo es un gran fungicida.

¿Y qué enfermedades son más comunes en esta zona?

El oidio. tengo muchos problemas con el oidio en esta zona. Nos ataca los guisantes, judías verdes y hay que tener mucho cuidado también con los pepinos.

¿Cómo vende lo que produce?

No tengo grupos de consumo. Yo quería hacer algo asemejado al huerto ecológico que se llevaba hace unos años en Londres o París, que la misma persona iba directamente a cogerlo de la mata. No todo el mundo está preparado para saber cuándo está madura una verdura, pero quizás el primer año no sabe, pero el segundo sí. Así que cuando vienen, a veces traen a los niños y se involucran en coger las verduras. Y luego llegan a casa y también son los primeros que quieren cocinarlas y son los primeros en comérselas.

¿Cuál es el perfil de la gente que consume sus productos de agricultura ecológica?

Hay gente que viene de paso y luego otros que vienen buscando productos para poder tener una alimentación más saludable, una dieta alcalina. Ellos son gente que ya vienen enfermos y quieren cuidarse. Y hay muchos clientes de la rama sanitaria. Porque conocen los problemas de una alimentación poco saludable y quieren alejarse de ella.

En cuanto a edades, viene gente de todas, desde gente joven a más mayores. Abundan las mujeres, pero también vienen hombres. Y hay muchos clientes de la rama sanitaria. Porque conocen los problemas de una alimentación poco saludable y quieren alejarse de ella.

¿Y qué opinas de lo ecológico?

Lo que me asusta es que también prostituyen la ecología, porque te exigen comprar unas determinadas semillas y te ponen trabas para conseguir el certificado.