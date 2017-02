«No tenemos un margen de ganancias concreto»

Nacida en Hervás, Raquel Cobos lleva una vida dedicada al mundo del campo en Torrejón el Rubio. Sus padres han sido ganaderos, con explotaciones de ovejas, vacas y cerdos, además de gallinas, entre otros. Vivió en una finca hasta los 25 años. Después, se trasladó al casco urbano de esta población cacereña junto a su marido y a sus hijos. Cuenta con una explotación caprina dedicada, especialmente, a la leche.

¿Por qué las cabras?

Es un ganado que siempre nos ha gustado, tanto a mi marido como a mí. Además, quizá es el ganado que más rendimiento da, en relación a otro tipo de explotaciones. También es cierto que las cabras son muy sacrificadas. A pesar de ello, estamos acostumbrados a esta vida. No lo llevo mal porque es lo que he hecho desde pequeña. El problema es que, en ocasiones, el ganado no te da para vivir. Esta actividad hay que complementarla con otra, también relacionada con este mundo. En este caso, mi marido, en temporada, se dedica a esquilar ovejas. El objetivo es llegar a final de mes entre los dos.

Hay que echar mañana y tarde...

Hay que estar todo el día pendiente, porque además tenemos mucho ganado. Es muy sacrificado. Cuando tienes otras obligaciones, hay que madrugar para poder atender a todas las obligaciones. No hay días de fiesta ni descanso. Tenemos que ordeñar todos los días: dedicamos dos horas y media o tres, por la mañana, y otras tantas por la tarde. Además, como están estabuladas, debemos echar de comer pienso, alfalfa.

¿Utilizan mucha tecnología?

Ordeñamos con máquinas, porque si no, sería imposible. Nosotros nos adaptamos a las nuevas tecnologías, que son totalmente imprescindibles. Comenzamos con la ganadería cuando se inició la crisis económica y no hemos podido hacer grandes inversiones. Tenemos que ir al día. Por tanto, poseemos lo que es lo más necesario, como motores, tanques de frío y esas máquinas para ordeñar.

¿La mejor opción es dedicar este ganado para leche?

Creo que sí, aunque dinero no deja mucho porque tenemos unos precios muy bajos. Además, el pienso está caro y no parece que baje. El problema es que no tenemos un margen de ganancia concreto. Es lo que nos quieran pagar por esa leche y lo que nos quieran cobrar por esos piensos. Con esta variable tenemos que trabajar. Este hecho hace que sacrifiquemos los cabritos porque no tenemos rendimientos con ellos. Además, no tienen buen precio. Dejamos las hembras para reposición para poder seguir con la ganadería.

¿Hay suficiente leche?

Salvo algunos años, no tenemos problemas con la producción. Insisto en que el problema no son los litros, sino que los precios son bajos. Nuestra leche va a una cooperativa de Casar de Cáceres

¿Cómo vive una mujer en un mundo asociado al hombre?

No me siento mujer ganadera entre hombres. Hay que tener en cuenta que, en mi familia, mi madre ha sido la que ha tirado para adelante la ganadería. Por tanto, yo lo he visto normal en mi casa. No es una cosa rara en mi familia. Es cierto que es un trabajo muy duro, pero si te adaptas, se lleva, a pesar de que el negocio está muy difícil. A veces piensas en dejarlo, pero también que no hay muchas alternativas para elegir. Por tanto, sigues para adelante porque, insisto, me gusta, aunque se trabaje mucho. Soy optimista y seguro que ya vendrán tiempos mejores.

¿Aconsejarías a tus hijos que se dediquen al campo?

Para nada les daría ese consejo. Les animo a que se busquen otro modo de vida. Tampoco les gusta. Ellos deben tener un trabajo, con sus horas y con sus sueldos.

A pesar de todos los problemas, dices que te gusta, ¿por qué?

Me gusta la tranquilidad. Somos nosotros nuestros propios jefes. Nos marcamos nuestros horarios. Como no he trabajado nunca para nadie, eso lo valoro. Me da más tranquilidad. Existe cierto revuelo con el tema de los veterinarios y los saneamientos, que a veces vienen a descolocarte pero, a pesar de ello, el día a día es tranquilo.