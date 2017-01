«Al año fabricamos más de 150 depósitos para el campo»

La necesidad de agua -un bien cada vez más escaso- en las explotaciones ganaderas ha hecho proliferar la fabricación de depósitos con destino a su almacenamiento o transporte para aprovisionamiento en las parcelas de abrevaderos. Buena parte del trabajo de Plarex, una empresa familiar con sede en Saucedilla, consiste en la fabricación de estos, utilizando el poliéster (prfv) como materia prima. Y no solo para ganadería, sino que también está creciendo la fabricación de estos con destino a la agricultura.

¿A qué se dedica exactamente su empresa?

Principalmente a la fabricación de depósitos de poliéster para almacenar agua, productos químicos, etcétera. También hacemos fosas sépticas (algo que se está implantando mucho en explotaciones ganaderas y agrícolas), revestimientos y algo ya más lúdico, instalación y fabricación de piscinas...

Comenta que parte de su trabajo se centra en la agricultura y la ganadería, ¿en qué porcentaje?

Pues aproximadamente entre un 30 y un 35% de los depósitos y demás trabajos que hacemos tienen como destino explotaciones agrícolas y ganaderas.

¿En toda la región?

Sí, y en toda la península. Trabajamos en toda España y Portugal, y entrando poco apoco en África.

¿En qué consisten esos trabajos?

En esta época en la que el agua escasea fundamentalmente hacemos depósitos para trasladar agua y almacenarla en las fincas, principalmente en las ganaderías. Es algo que siempre hemos hecho, en las cerca de cuatro décadas que llevamos funcionando. No obstante, es cierto que debido a esta escasez de agua que sufrimos es un tipo de encargo que está subiendo últimamente. Muchas explotaciones tienen su propio pozo de sondeo, pero luego necesitan un depósito. Es la mejor forma de tener el agua almacenada para el ganado y así garantizar que no les falte cuando les haga falta, aunque el agua escasee en el pozo.

¿Y en las agrícolas?

En ese caso los encargos suelen consistir en depósitos para almacenar productos químicos, fertilizantes, que antes solo se usaban granulados o en polvo y ahora se están aplicando también mucho en líquidos, que se aplican a través del riego por goteo. Es por esto que en este caso también ha aumentado la demanda. La verdad es que hacemos bastantes al año. Y luego también hacemos bastantes fosas sépticas para las casas de campo, viviendas ubicadas en las mismas explotaciones, donde no llegan las redes de alcantarillado y necesitan fosas sépticas.

¿Cuántas unidades pueden llegar a fabricar al año?

Destinados al campo... Pues en torno a 150 o 200 depósitos. Y eso que es un producto que tiene una vida útil muy larga, por lo que en la mayoría de los casos se trata de nuevos depósitos, no de cambiar uno que ya usaban. Esto no quiere decir necesariamente que se estén abriendo nuevas explotaciones, sino que las que hay se están adaptando a nuevas normativas, que la necesidad de agua ahora es mayor que antes...

Evidentemente los problemas del campo afectan a su empresa...

Por supuesto. Y no solamente por los trabajos que hacemos para este sector, que también, sino por la propia situación geográfica de nuestra fábrica. Afecta a todo el mundo, directa o indirectamente, y a nosotros también. Pongamos el caso de que desaparece el cultivo del tabaco. La gente no tendrá dinero, y si no tiene dinero no comprará casas, no construirá y nosotros no fabricaremos depósitos para la construcción, los Ayuntamientos no invertirán en depuradoras, etcétera.

Hacen depósitos de todas las formas y para todo tipo de destinatarios...

Por ejemplo, un depósito que nos encargó el ejército portugués para transportar peces de acuarios y también para rellenar estos con agua salada. El material que trabajamos también tiene muchas aplicaciones y algo que para nosotros es ya casi una tradición es fabricar ya más de 20 años las máscaras del Jarramplas.