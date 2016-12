Las setas como modo de vida

Su abuelo Carlos - 'el Inglés'- ya vendía níscalos y piñas en la plaza Grande de Zafra y tanto él como su padre y sus tíos le enseñaron los secretos que esconde la micología. José Antonio Pinto Campos se dedica desde muy pequeño a recoger setas en el campo. Ahora, con 38 años, tiene una pequeña empresa, 'Setas y productos de la tierra La Dehesa', que fundamentalmente se dedica a comercializar los productos que recogen en el campo seteros, esparragueros o recolectores de tagarninas. Hasta ha creado una especie de club de productores ecológicos a los que compra lo que cultivan en sus huertos.

Cuando se casó hace ahora 12 años con María Arroyo, una santeña de la familia de 'los Alabarderos', residía en Zafra, de donde es natural. Ahora lo hace en Los Santos, sede también de su empresa.

«Lo más importante que hacemos aquí es dar trazabilidad a los productos comestibles que nos ofrece la dehesa y situarlos luego en la cadena alimenticia con todas las garantías. De esa manera, los revalorizamos y les damos un registro sanitario imprescindible a la hora de su comercialización para el consumo», asegura.

La clasificación se hace de forma individual, por lo que asegura que no puede pasar una no comestible «Las más cotizadas son los boletus aerus y las amanitas», asegura este especialista

José Antonio es un experto en setas desde que era un niño, sin embargo -para conseguir la homologación de su empresa- ha tenido que hacer un curso de Formación Micológica en un centro de Córdoba, que le ha proporcionado la titulación de 'clasificador y comercializador de setas y trufas'. «Yo empecé en esto de las setas siendo un niño, junto a mi familia, recogiendo níscalos. Luego me fui aficionando, compré libros y guías y las recogía en el campo -diferentes variedades-, que vendía a conocidos y a algunos bares. Fueron estos últimos los que casi me obligaron a hacer el curso y sacar el titulo para poder extender el registro sanitario. Mi zona de acción ha sido siempre los alrededores de Zafra y en zonas seteras como Tentudía, Aracena, Salvatierra y hasta la Sierra de San Pedro», comenta.

José Antonio Pinto con una cesta de setas / David Seco y L.P

Hace dos años José Antonio Pinto montó su pequeña empresa en Los Santos en una nave de la zona de La Charca. Por cuestiones sanitarias le exigieron numerosos requisitos. «Tenemos una zona de descarga para recoger la mercancía que viene directamente del campo, otra de clasificación -fundamental para separar variedades y evitar las no comestibles-, una tercera de limpieza y una última de almacenamiento, donde se encuentra la cámara frigorífica que solo se utiliza para mantener la seta fresca, no más de 48 horas. De ahí salen directamente al consumidor», afirma Pinto, quien recalca que la clasificación y limpieza se hace seta a seta, por lo que -asegura- es imposible que, con su experiencia y el conocimiento que tiene, se pueda escapar alguna no comestible. «He tenido algún caso de recolectores experimentados que nos han entregado alguna variedad que se puede confundir, pero en el tramo de clasificación y limpieza la hemos desechado; al igual que se desechan aquellas que puedan estar dañadas», subraya.

Responsabilidad y rigor

Muestra además de qué manera se puede detectar una seta venenosa no solo a simple vista, sino con una sencilla herramienta que emite una luz que cambia el color de aquellas setas que no son comestibles. «Son muy raros los casos, pero al existir variedades venenosas que son muy similares a las comestibles, es necesario mirar las setas una por una, tanto a la hora de la selección como cuando luego las limpiamos. Aquí no vale mirar solo cada cesta y., ¡hala!, al mercado. Aquí actuamos con mucha responsabilidad antes de otorgar el registro sanitario y la trazabilidad a cada lote entregado por el recolector o recogido por nosotros».

Y es que su empresa vende luego las setas a restaurantes y bares, fundamentalmente. «Es donde mejor valoran y se cotiza el producto. Estamos creando marca y hay que competir con precios más bajos. Este año hemos vendido la amanita cesárea a 18 o 20 euros el kilo, por debajo desde luego de mercados como Madrid o Cataluña, donde la cultura de la seta es mayor y la cotización mucho más alta, porque llega hasta los 30 euros. Yo esta temporada he enviado a restaurantes de Madrid, Zaragoza o Teruel a mayores precios, pero en esas zonas el gusto por las setas es también mayor que por aquí», se lamenta.

«Mi idea en este negocio es comprar a los recolectores de setas locales -Burguillos, Zafra, los Santos, Valencia del Ventoso - y dar trazabilidad y registro sanitario al producto. Eso conlleva valor añadido en lo puramente económico, pero también en el gastronómico y cultural. Con nuestras setas -variedades que se cotizan muy alto en los mercados- podemos llegar a todos los lugares del mundo», afirma.

Hay que tener en cuenta que muchas familias en las zonas seteras de Extremadura, de gran riqueza micológica, sacan un dinero extra para sus familias, al igual que los esparragueros o quienes buscan en el campo productos que tanto se demandan en las mesas.

José Antonio Pinto en la fábrica / David Seco y L.P

José Antonio Pinto muestra orgulloso la lista de setas que él mismo recoge o compra a los recolectores cada temporada. «Las más cotizadas son los boletus aerus y las amanitas. Luego están también los níscalos, rebozuelas, gurumelo, setas de cardo o chopo y las criadillas».

Según Pinto, este año no hemos tenido una buena temporada de setas en Extremadura y, a estas alturas, los boletus están ya casi fuera de fecha, aunque las últimas lluvias han hecho crecer otras variedades.

La Junta de Extremadura va a regular a partir del próximo año la recogida de setas en la región, tanto en montes públicos como privados. Para recoger setas en montes públicos se distinguirán entre el aficionado y el profesional. A ambos se les acreditará con una licencia que, en el caso de los aficionados está en torno a los 30 euros y al profesional, con fines comerciales, le costará unos 200. También se establecerán límites de cantidades que se pueden recolectar.

Cotos micológicos

En el reglamento se contempla la creación de cotos micológicos en montes privados.

«Ello quiere decir -señala Pinto- que los propietarios de esos cotos micológicos en sus fincas, que han de pagar unas tasas a la administración, determinarán quiénes pueden coger setas y a qué precios; es decir, como si se tratase de un coto de caza. Mi intención, con el reglamento en la mano, es gestionar estos cotos mitológicos, porque realmente donde más setas se crían en nuestra región es dentro de las fincas privadas», asegura.

Pinto discrepa de cómo ha llevado a cabo la Administración regional la tramitación del reglamento de recolección y comercialización de setas, «porque no ha contado con el sector -ni recolectores ni empresas- a la hora de fijar criterio», lamenta. «La recogida de setas se ha convertido, por un lado en un deporte al que acuden cada vez más aficionados, pero por otro -atraídos por el precio de algunas especies- acuden cuadrillas profesionales de los países del Este que se llevan todo por delante, sin mirar tamaño o grado de maduración. Y eso, sin duda, ha de regularse, pero siempre contando con parte del sector», dice Pinto.

En su afán de abrir brecha en el mercado, Pinto acude a mercadillos monográficos y eventos gastronómicos, «porque mi negocio -dice- está por ahora enfocado a la hostelería y son ventas fundamentalmente de miércoles a domingo». Pero también en su mente está hacer rutas micológicas por la región con la intención última de aumentar la cultura micológica. De momento, aconseja a quienes decidan salir al campo a coger setas que lo hagan respetando al monte y acudiendo luego a un experto para que las clasifique.